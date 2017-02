Artus (DALS7) assume sa prise de poids : "C'est chiant de faire gaffe"

Artus n'a pas toujours eu le physique qu'on lui connaît.

A l'époque d'On n'demande qu'à en rire (France 2) en 2011, émission qui l'a révélé, il affichait une silhouette plus mince. Une métamorphose qui a fait parler lors de sa participation à Danse avec les stars 7 (TF1) en 2016. Interrogé sur le sujet au cours de son entretien avec le site Paris Match, Artus a admis qu'il y avait un lien entre sa prise de poids et le succès : "Quand j'étais étudiant, je mangeais que des pâtes dans mon petit appartement à Paris. Là, j'ai la chance de pouvoir aller au restaurant et beaucoup sortir avec mes copains."

Et ses kilos en plus, l'humoriste - de retour sur scène à partir du 1er avril prochain pour la pièce de théâtre qu'il a écrite Duels à Davidéjonatown - les assume à 100% : "Vu qu'il y a cette peur de mourir, cette peur de l'ennui, je n'ai pas envie de me priver. Je ne veux pas faire d'efforts. C'est chiant de faire gaffe. Quand je suis avec des potes, j'ai envie de me faire plaisir, de passer un bon moment. J'ai toujours fait le yoyo avec mon poids. Je vais de nouveau maigrir et de nouveau prendre du poids. Je suis comme ça."

Et son envie de se faire plaisir, il la partage, on imagine, également avec sa compagne rencontrée grâce à Danse avec les stars. "Elle est ma compagne, ma partenaire de vie ! Ça fait quelques mois qu'on est ensemble", a admis Artus. Et de préciser qu'il n'est pas prêt à mettre sa vie personnelle de côté pour se consacrer uniquement à son travail : "Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler. J'adore mon métier mais je veux profiter de ma femme, de mes parents et prendre du temps pour moi. Après c'est par période. En ce moment, c'est très chargé mais je ne veux pas garder cet emploi du temps tous les mois pendant des années."