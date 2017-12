Artus en couple et bientôt papa ? "J'aimerais bien"

Artus est un homme heureux.

Lors de sa participation à la saison 7 de Danse avec les stars (TF1, en 2012), l'humoriste révélé dans On n'demande qu'à en rire (France 2) en 2011 a rencontré l'amour dans les bras d'une certaine Sarah. "Elle est ma compagne, ma partenaire de vie ! Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. On s'est rencontré sur l'émission Danse avec les stars", confiait-il à Paris Match en février dernier. Et cet été, lors d'un voyage à Beyrouth, l'ancien partenaire de Marie Denigot a dévoilé son visage sur Instagram.

S'il préfère rester discret sur cette relation, Artus a admis au cours d'une interview accordée à Télé Star qu'il se verrait bien devenir papa. Et le jour où cela arrivera, il mènera son rôle de père et sa carrière de front : "J'aimerais avoir des enfants mais je ne pense pas que c'est un frein à une carrière. Avec des enfants, on peut continuer à faire sa vie comme avant."

On lui souhaite que cela lui arrive prochainement.