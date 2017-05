Artus remplaçant de Laurent Ournac dans Danse avec les stars ? Il répond

Après avoir participé à Danse avec les stars comme candidat lors de la saison 4, Laurent Ournac était passé à la présentation du programme en duo avec Sandrine Quétier. Lundi 15 mai, le comédien et animateur a finalement annoncé son départ de DALS.

"Je ne serai malheureusement pas dans la saison 8 de Danse avec les stars. C'est un choix qui me déchire le coeur. Je suis très triste de partir", a-t-il écrit sur Instagram. Dans la foulée, Laurent Ournac a confié avoir de "nouveaux projets de fiction" avec TF1. "C'est un peu dur d'être partout à la fois", a-t-il également ajouté.

Mardi 16 mai, au lendemain de cette annonce, Artus était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. Au cours de l'émission, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont questionné l'humoriste sur une possible succession de Laurent Ournac.

"C'est juste pour remplacer du poids par poids ?", a d'abord lâché Artus. Et de répondre très franchement : "Pour être tout à fait honnête, moi, les rapports que j'ai eus avec la prod n'étaient pas au top du top, donc non." "On ne me l'a pas proposé", a-t-il également déclaré. De quoi clore rapidement le débat.