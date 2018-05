Artus : Soirée en amoureux au PSG pour l'humoriste et sa compagne

Ce 15 mai 2018, l'humoriste a pris part au cinquième gala de la fondation du Paris Saint-Germain donné sur la pelouse du Parc des Princes, à Paris. Un événement caritatif qui a permis de récolter pas moins de 1 645 000 d'euros. L'occasion pour Artus de passer une soirée sportive au côté de sa compagne Sarah Nasrallah.

Avant de prendre place au dîner concocté par Jean Imbert et les enfants malades soutenus par la fondation, le comédien et sa petite amie ont volontiers pris la pause en duo devant les photographes. Ils ont ainsi passé la soirée non loin de Pascal Obispo et sa femme Julie Hantson, Neymar, DJ Snake, Kev Adams ou encore Malik Bentalha.

Artus est plutôt discret sur sa vie privée. Lors d'une interview accordée à Paris Match, il a seulement révélé avoir rencontré Sarah Nasrallah alors qu'il était candidat de l'émission Danse avec les stars, en 2016. Depuis, le couple semble toujours aussi complice que lors de son voyage en amoureux au Liban.