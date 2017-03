Ary Abittan chouchouté : Sa mère, son père et sa soeur sont ses 1ers fans

Pour raconter sa "Story" (histoire), Ary Abittan avait bien évidemment besoin du soutien de ses proches. C'est ainsi que lors de la générale de son nouveau spectacle, le comédien et humoriste a été applaudi par ses parents et sa soeur, à la Cigale à Paris le 4 mars. Une foule de personnalités de la télévision et du cinéma ont également fait le déplacement pour lui.

Dans My Story, Ary Abittan parle de son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée et ses trois filles. L'artiste se livre comme jamais, après deux ans d'absence sur scène, et plus de 15 millions d'entrées au cinéma avec Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, Les Visiteurs 3 et Débarquement immédiat.

Ses parents sont fiers de lui et ils ont raison. Car Ary Abittan, ancien chauffeur de taxi, a travaillé dur pour atteindre la place à laquelle il est aujourd'hui. Son papa et sa maman ont été, malgré les épreuves, ses premiers soutiens, comme il nous l'avait confié en interview en 2014 : "Mes parents ? Évidemment qu'ils ont eu peur. Je crois qu'ils ont encore peur [rires] ! Mais quand on voit vraiment la détermination d'un gars pour faire ce métier... Mes parents m'ont accompagné. Ils n'ont pas fait les juifs séfarades à dire 'quand est-ce que tu trouves un vrai métier ?'. Ils ont cru en moi."

Un fois son show terminé, il a reçu dans sa loge ses amis tels qu'Arthur, Nikos Aliagas, Enrico Macias, Richard Berry, Nathalie André et Alexandre Arcady. Le couple de producteurs Gilbert et Nicole Coullier, le réalisateur Fabien Onteniente, le mannequin Baptiste Giabiconi, les comédiens Anthony Sonigo ou encore les animateurs Bruno Guillon et Virginie Guilhaume.