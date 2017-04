Ary Abittan face à ses filles : "Elles me trouvent hyper angoissé"

À l'affiche de la controversée comédie A bras ouverts mais également sur les planches dans toute la France avec son one-man show, Ary Abittan est sur tous les fronts. Plébiscitée, adorée, la star de Qu'est-ce qu'on a fait du Bon Dieu savoure aujourd'hui un succès bien mérité. Un succès qu'il modère au quotidien avec l'humour, et entouré ses siens, lui qui est papa de trois filles (âgées de 12 à 17 ans) : "Parfois, je pense : mais c'est vraiment à moi tout ça ? Ca rend fou, trois filles !", s'étonne l'humoriste et comédien dans une interview accordée à ELLE (édition du 7 avril).

"Je passe mon temps à leur dire, 'Ne fais pas la bouche comme ça sur les photos...' Elles me trouvent hyper angoissé, pourtant j'essaie de me maîtriser, raconte-t-il. Je tente d'avoir de l'autorité, mais je reste un papa seul face à trois filles." En effet, Ary Abittan est divorcé depuis près de dix ans, après s'être marié à 24 ans puis avoir été père pour la première fois à 30. Depuis, il n'a pas retrouvé l'amour et sait pourquoi. "Je ne suis pas fait pour la vie de couple. Enfin, je ne désespère pas encore. J'aimerais retomber fou amoureux. Mais quand je suis avec une fille, je me pose beaucoup de questions. En général, c'est mauvais signe", confie-t-il.

Du coup, c'est bien seul qu'il tente de jongler avec un emploi du temps hyper rempli et ses trois filles. Cela demande de l'organisation et parfois de la jugeote. Ainsi, pour ses vacances, Ary Abittan dit avoir trouvé la parfaite combine pour en profiter un maximum tout en ayant ses filles à charge. "Le Club Med m'a sauvé la vie, ironise-t-il. "Papa j'ai faim !" "Ben va manger." "Papa j'ai soif", "Ben va boire". "Papa je veux sortir", "Ben sors !" Au début du séjour, je chope les G.O. et je leur dis : 'Vous voyez ces trois-là, elles sont à moi, alors vous les gardez à l'oeil s'il vous plaît"."