Ashley Benson : La star de Pretty Little Liars enflamme la Croisette

Après un changement radical de look qu'elle n'a, en définitive, pas gardé bien longtemps, faisant notamment beaucoup parler d'elle, la jolie Ashley Benson a de nouveau fait sensation... Et cette fois-ci, c'est du côté du Festival international du film à Cannes que la jeune femme a posé ses valises.

L'interprète d'Hanna Marin dans la célèbre série Pretty Little Liars qui a touché à sa fin il y a peu après sept saisons, est arrivée dimanche 21 mai sur la Croisette dans une tenue plus qu'osée. Jean brut, bottines en cuir et... chemise à moitié boutonnée, l'actrice a fait sensation avec son décolleté XXL. Accompagnée d'un charmant jeune homme, Ashley Benson a même fait une apparition sur la plage privée de L'Oréal Paris.

Pour son deuxième jour à Cannes, la starlette n'a pas fait les choses à moitié côté look. Top jaune et minishort noir, le tout accessoirisé d'escarpins nude et d'un sac Yves Saint Laurent rikiki, Ashley Benson était à la pointe de la mode. Mais ses différentes apparitions en journée non rien à envier à sa sublime montée des marches d'hier soir.

Âgée de 27 ans, celle qu'on a notamment pu voir dans le film Spring Breakers aux côtés de Selena Gomez resplendissait de mille feux sur le red carpet. Ashley Benson, vêtue d'une magnifique robe bustier noire à motifs – rappelant franchement la tenue de Lea Michele il y a peu lors d'une soirée à New York – a mis tout le monde d'accord. C'est toute souriante que la jeune femme a posé face aux nombreux photographes de l'événement et on comprend pourquoi. Une montée des marches, c'est toujours extraordinaire, même quand on est une personnalité !