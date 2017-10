Ashley Graham, canon en lingerie : "Mon pasteur me suit sur Instagram"

Ashley Graham est l'un des mannequins les plus demandés de l'industrie de la mode et l'une des célébrités les plus sexy de la planète ! Deux statuts qu'elle consolide avec une nouvelle parution presse. La bombe de 29 ans figure en couverture du magazine Elle UK, où elle parle de l'importance de la religion...

L'édition british du Elle vient de dévoiler le contenu de son nouveau numéro, dont Ashley Graham partage la couverture avec l'actrice Susan Sarandon, la chanteuse Beth Ditto et le top model Alek Wek. Photographiée par Gilles Bensimon, la belle fait des révélations surprenantes dans une interview.

Dans cet entretien, Ashley Graham parle religion : "J'ai eu une éducation chrétienne, et quand j'ai emménagé à New York, je me suis éloignée de Dieu. J'ai ensuite réalisé qu'en vivant ici, il [me] fallait quelque chose pour garder les pieds sur Terre". La jolie brune native de Lincoln (Nebraska) conjugue parfaitement sa pratique religieuse à sa profession de top model. "Quand je shoote en lingerie ou pour Sports Illustrated, je suis consciente que mon pasteur me suit sur Instagram", ajoute Ashley Graham.

Ce pasteur et les plus de 5 millions de followers de la jeune femme suivent avec admiration l'évolution de sa carrière. Ashley les régale, quotidiennement ou presque, de photos et vidéos sexy...