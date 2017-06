Ashley Graham échappe à une agression sexuelle en plein shooting

Négligences, harcèlement, agressions : les mannequins sont exposés à de grands dangers. Ashley Graham en a fait l'amère expérience qu'elle raconte dans sa dernière interview. Âgé de 17 ans à l'époque, le top model a échappé au pire...

C'est à Glamour qu'Ashley Graham s'est confiée. La jolie brune apparaît en couverture du numéro de juillet du magazine américain. Elle révèle, dans sa cover story illustrée d'images du photographe Nathaniel Goldberg, avoir échappé à une agression sexuelle. L'incident, vieux de douze ans, s'est produit au cours d'un shooting.

"Je plaisais à un assistant du photographe. Il m'a dit 'Eh, viens voir' et m'a emmenée dans un dressing. Je pensais qu'il allait me montrer quelque chose. Il m'a tirée à l'intérieur et a sorti son pénis. Il m'a dit 'Prends-le'. Et j'ai répondu 'Non ! C'est dégoûtant.' Dieu Merci, j'étais près de la porte, je me suis enfuie", confie Ashley Graham. Dans son livre intitulé A New Model, elle raconte une autre agression datant de plusieurs années plus tôt. Le fils d'amis de ses parents l'avait forcée à toucher son sexe.

"Maintenant je sais [que ce sont des agressions sexuelles]. Je l'ignorais à l'époque. Je me demandais 'ai-je fait quelque chose pour provoquer ça ?' Ou 'Ai-je envoyé un signal qui indiquait que c'était normal ?' Mon manque de confiance en moi me faisait dire 'Ben, peut-être que j'ai fait quelque chose'", ajoute la bombe de 29 ans. Des années après, Ashley Graham utilise sa renommée pour sensibiliser sur les drames dont d'autres femmes ont été et sont victimes.

Le nouveau numéro de Glamour sera disponible en kiosques le 13 juin. En attendant sa parution, le magazine affole la Toile et les réseaux sociaux avec une vidéo des coulisses de la séance photo d'Ashley Graham.