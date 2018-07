Ashley Greene nue : La bombe de Twilight, sensuelle pour sa lune de miel

Ashley Greene et son fiancé Paul Khoury se sont mariés vendredi 6 juillet 2018 en pleine forêt près de San José, en Californie. 120 invités, amis et membres des familles, ont assisté à cet heureux événement, des convives parmi lesquels figuraient l'ex-partenaire de la mariée dans Twilight, Robert Pattinson, mais aussi Brittany Snow, Aaron Paul et son épouse Lauren, ainsi qu'Evan Ross et son épouse Ashlee Simpson-Ross.

La belle Ashley Greene arborait une robe Katie May (une pièce transparente et à dos nu, brodée de fleurs en relief) et avait surpris ses invités avec quelques originalités. Le couple a par exemple joué à "chifoumi" afin de déterminer qui allait prononcer ses voeux en premier. Les deux tourtereaux avaient aussi adopté un repas assez simple (salade Caesar, poulet et flétan).