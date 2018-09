Ashley Hicks quitte sa femme enceinte pour une de ses amies

Trois ans après leur mariage dans le jardin familial en pleine campagne anglaise de l'Oxfordshire, qui faisait suite à leur histoire d'amour fulgurante née sur Instagram quatre mois plus tôt, rien ne va plus entre Ashley Hicks, 55 ans, cousin du prince Charles et filleul de son père le duc d'Edimbourg, et Kata de Solis, 36 ans. Et pour cause : alors qu'elle est enceinte de leur second enfant, il l'a trompée et quittée pour l'une de ses meilleures amies, Martina Mondadori Sartogo, marraine de leur fils né le 21 janvier dernier !

Une source proche des intéressés a révélé à Richard Johnson, chroniqueur de la Page Six du New York Post, que l'aventure de Hicks et Sartogo avait débuté au mois de juin, à l'occasion d'un voyage d'affaires qu'ils ont fait ensemble à Gênes, en Italie. Un mois plus tard, Kata de Solis découvrait qu'elle était enceinte... mais elle n'était pas encore au courant que son époux était allé voir ailleurs. Il le lui a avoué à la mi-août : "Kata ne l'aurait jamais su s'il ne le lui avait pas dit", note l'informateur du journaliste. Lequel révèle aussi un e-mail d'Ashley Hicks à un ami en date du 28 août : "Tu vas me voir comme un véritable monstre, j'en suis sûr, mais je viens de quitter ma pauvre femme, enceinte, pour être avec ma charmante amie Martina... Oh, mince", lui écrivait-il sans ambages.

Kata de Solis a en conséquence quitté le domicile conjugal et embauché un avocat pour divorcer de l'expert en art et design, qui publie en cette rentrée 2018 un ouvrage consacré au palais de Buckingham – Buckingham Palace: The Interiors – préfacé par le prince de Galles, tandis que Martina Mondadori Sartogo s'apprête elle aussi à faire paraître un livre, Cabana Anthology, dédié à la marque qu'elle a fondée. "Je peux confirmer que Martina vit à Londres avec son mari depuis douze ans et leurs trois enfants", s'est contentée de déclarer l'attaché de presse de celle-ci en réaction aux révélations de Richard Johnson.

Ashley Hicks, fils de Lady Pamela Hicks et petit-fils de Louis Mountbatten, premier comte Mountbatten de Burma (que le prince Charles adorait), avait été marié en premières noces de 1990 à 2009 avec la créatrice italienne Marina Allegra Tondato, union qui produisit deux filles, Angelica (26 ans) et Ambrosia (21 ans). Il avait ensuite épousé, le 5 septembre 2015, l'Américaine Katalina Sharkey de Solis, experte du monde de la mode et consultante. L'artiste Donald Robertson, alias "le Andy Warhol d'Instagram" qui avait joué les entremetteurs, avait officié pour les marier, au cours d'une cérémonie totalement déjantée : la mariée portait des oreilles de lapin et le marié avait enfilé une tête de coq au moment de prononcer ses voeux.