Ashton Kutcher : Emu aux larmes, il rend hommage à Mila Kunis et leurs enfants

C'est avec fierté mais également beaucoup d'émotion qu'Ashton Kutcher a reçu samedi 8 avril un trophée récompensant l'ensemble de son travail caritatif, le Robert D. Ray Pillar of Character Award. Décerné par la Drake University, établissement situé dans l'Iowa (d'où il est originaire), le prix mettait plus spécifiquement en lumière son engagement humanitaire à travers la fondation qu'il a créée il y a neuf ans, The Native Fund, qui vient en aide aux communautés frappées par des catastrophes naturelles. En 2008, sa ville natale, Cedar Rapids, avait notamment été frappée par de graves inondations qui avaient détruit les habitations de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Très élégant dans un costume noir, l'acteur de 39 ans a pris la parole lors d'un discours d'une quinzaine de minutes, se disant "chanceux" d'avoir été élevé au sein d'une famille aimante, pleine de valeurs, qui lui a appris à aider son prochain. Après avoir énuméré certains dérapages et autres erreurs commises lors de sa jeunesse (il a notamment révélé qu'il avait été arrêté à l'âge de 18 ans après avoir tenté de s'introduire par effraction dans son lycée, ou bien qu'il avait été contrôlé sur la route alors qu'il était sous l'emprise d'hallucinogènes), la vedette hollywoodienne a expliqué que ce sont justement ces "faux pas" qui lui ont forgé son caractère, tirant des leçons très importantes de ses expériences. "Il n'est pas question de gagner ou de perdre, il s'agit de comment on apprend de ses erreurs et de la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure", a-t-il déclaré.

Ma femme me donne des coups de pied aux fesses

Après avoir évoqué la santé fragile de son frère jumeau Michael (né avec un handicap moteur, il avait subi une transplantation cardiaque à l'âge de 13 ans) en affirmant qu'il est le modèle qui lui a appris à "aimer et à accepter les autres", Ashton Kutcher a tenu à remercier son épouse Mila Kunis, présente dans la salle quelques jours après avoir signé sa première apparition officielle depuis la naissance de leur fils. "Elle me donne des coups de pied aux fesses, me pousse à me dépasser chaque matin. Je me trouvais génial parce que je me suis levé plus tôt ce matin pour m'occuper des enfants avant qu'elle se réveille et je l'ai laissée dormir un peu plus. Et elle m'a dit : 'Hé bien, tu vas dire que tu es fatigué ? Je le fais tous les jours.' Elle a raison !", a-t-il glissé face à une assemblée hilare.

Papa comblé, celui qui a épousé en juillet 2015 son ancienne co-star de la série That '70s Show a aussi admis que sa fille Wyatt (2 ans et demi) et son fils Dimitri (4 mois) "sont la plus belle leçon de vie qui forgent mon caractère". "Lorsque mon épouse et moi avons eu ces enfants et que nous avons partagé cet incroyable, incroyable, incroyable honneur, ma première réaction a été de me dire que je voulais appeler mes parents pour leur dire : 'Je suis désolé, parce que j'ignorais à quel point vous m'aimiez'", a-t-il ajouté, des éclats dans la voix. Ashton Kutcher a fini par dédier son trophée à toutes les personnes qui ont "l'amour, la bienveillance et l'optimisme de poursuivre quelque chose de grand dans leur coeur". "Ce prix est pour vous. Il est pour ma famille, pour mes parents, pour ma femme qui me donne des coups de pied aux fesses", a-t-il conclu. Une belle déclaration.