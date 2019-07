Ashton Kutcher et Mila Kunis affichent leurs enfants en vidéo

Une vidéo Instagram au moins aussi drôle que celle publiée par le couple le 20 juin dernier, dans laquelle il commentait la couverture de magazine américain In Touch Weekly affirmant qu'il était séparé et que la comédienne de 34 ans avait pris les enfants : "C'est fini entre nous, j'avais l'impression de suffoquer", avait-elle affirmé avec humour. Ce à quoi son mari avait répondu : "Tu suffoquais à cause de moi ? J'étais trop dur à supporter, c'est ça ?" Tout va donc pour le mieux entre Ashton Kutcher et Mila Kunis, ensemble depuis maintenant sept ans. Un an avant leur mariage célébré à l'été 2015, ils ont accueilli leur fille Wyatt, rejointe à l'automne 2016 par son petit frère Dimitri.