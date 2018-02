Ashton Kutcher : Sa méthode radicale pour gérer son divorce avec Demi Moore

Après sa rupture d'avec Demi Moore, qui a conduit à leur divorce, Ashton Kutcher a fait un choix radical afin de faire le point sur sa vie. On est en 2011, la star de That '70s Show et celle du film Ghost viennent de se séparer après six ans de mariage. Pour ne pas perdre pied et surtout pour y voir plus clair, l'acteur et philanthrope a passé une semaine, en ermite, dans le Montana, comme il le révèle dans un podcast de Dax Shepard, Armchaid Expert. "Juste après mon divorce, je suis allé à la montagne pendant une semaine, seul. Je n'avais pas de nourriture, pas d'alcool, juste de l'eau et du thé. J'avais laissé mes ordinateur, téléphone, tout. J'étais seul face à moi-même, personne à qui parler. J'avais juste un carnet de notes, un stylo, de l'eau et du thé pour une semaine", raconte-t-il.

Et il va vite découvrir les effets de cette méthode pour le moins radicale. "J'ai commencé à avoir des hallucinations dès le deuxième jour. Elles étaient fantastiques... elles étaient assez merveilleuses, avoue-t-il. J'ai fait ce qui m'est venu en tête. J'ai écrit sur chaque relation que j'ai eue où j'avais le sentiment qu'il y avait une quelconque rancune ou regret. Et j'ai écrit des lettres à chaque personne. Et au 7e jour, je les ai mises au propre, à la main, et les ai envoyées. C'était comme un devoir. J'étais genre, 'j'ai probablement causé quelques problèmes', donc j'ai nettoyé mon ardoise."

Et bien lui en a pris. Ashton Kutcher a pu repartir du bon pied, et aujourd'hui, à 40 ans, il est marié à la belle Mila Kunis avec qui il a eu deux enfants, Wyatt (3 ans) et Dimitri (1 an).