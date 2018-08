Asia Argento accusée de viol : Son célèbre papa vole à son secours !

Alors que des photos compromettantes et des échanges de SMS ont été révélés dans l'affaire Asia Argento, le père de l'actrice italienne sort de son silence. Dans une interview accordée à La Stampa, Dario Argento vole au secours de sa fille chérie. Selon lui, "il y a un air de conspiration" dans cette affaire. Pour rappel : Asia Argento est accusée d'avoir agressé sexuellement - un viol est évoqué - Jimmy Bennett (qui avait 17 ans au moment des faits) et d'avoir versé 380 000 dollars pour éviter des poursuites.

Dans cette interview filmée, Dario Argento n'hésite pas à la défendre. "Ma fille se battra" contre les allégations, a promis le roi du Giallo en Italie. "En ce moment, je ne sais absolument pas quoi penser, mais les choses dites ne peuvent pas être vraies", croit savoir le père de famille, convaincu qu'il y a un lien avec l'affaire Weinstein, sa fille ayant été une des voix du mouvement #MeToo et des victimes du producteur déchu. "Je ne fais que des suppositions, mais d'une certaine manière, depuis qu'Asia a décidé d'accuser, il y a eu des réactions violentes, même en Italie, de la part des politiques", assure-t-il, en visant notamment Matteo Salvini, l'actuel vice-président du Conseil des ministres. Il faut dire que ce dernier a réagi à l'affaire qui éclabousse actuellement la comédienne. "Ceci est la 'dame' qui m'a insulté toutes les deux minutes et accusé de racisme et de m...e ? Que c'est triste", écrit sur Twitter celui qui est aussi le ministre de l'Intérieur italien.