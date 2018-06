Asia Argento face au suicide d'Anthony Bourdain : "La vie est une salope"

Elle a beau dire qu'elle "va bien", Asia Argento souffre. Depuis le 8 juin et le suicide d'Anthony Bourdain, chef avec qui elle collaborait sur la série Parts Unknown et qui était également son amant, l'actrice italienne vit des hauts et des bas. Le 14 juin, elle laissait entendre qu'elle allait mieux et surmontait, non sans douleur, la mort de son "amour" avec l'aide d'amies à elle du côté de Berlin. La veille, le célèbre chef punk était incinéré en France, on ignore encore si la fille de Dario Argento a pris part à la cérémonie très intime.

Mais ce 20 juin, la comédienne endeuillée a posté un nouveau message cryptique sur les réseaux sociaux. "La vie est une salope", écrit-elle en anglais et en grosses lettres roses, avant d'ajouter "et puis tu meurs", en plus petit, et en bleu clair. Une référence on ne peut plus évidente au suicide d'Anthony Bourdain, qui souffrait de dépression en plus de ses addictions à l'alcool et aux drogues. "Anthony donnait tout ce qu'il avait dans ce qu'il faisait. Son esprit brillant et intrépide a touché et inspiré tant de gens, et sa générosité n'a connu aucune limite. C'était mon amour, mon roc, mon protecteur. Je suis plus que dévastée", avait écrit Asia sur Twitter et Instagram le 8 juin, jour du décès du chef américain de 61 ans.