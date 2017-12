Asia Argento : Le tendre soutien de son chéri de 20 ans son aîné

Ils forment un couple discret. En avril dernier, Asia Argento et le chef Anthony Bourdain officialisaient leur idylle après des semaines de rumeurs dans la presse italienne. L'actrice de 42 ans s'affichaient en couple avec cet ancien chef de la Brasserie Les Halles à New York devenu un auteur à succès. Et ils sont toujours aussi amoureux, sauf que depuis, la belle Italienne a affronté une terrible tempête après avoir été parmi les premières à dénoncer le producteur Harvey Weinstein. Elle a révélé avoir été violée par le géant hollywoodien, ce qui lui avait valu des remarques on ne peut plus déplacées dans son Italie natale.

À l'époque, Anthony Bourdain, 61 ans, avait montré son soutien. Discret, mais tout de même. Et il continue, régulièrement, à louer sa rencontre avec sa chérie et ne cache pas ses sentiments. Le 12 décembre, il a posté un adorable selfie de sa belle et lui, visiblement en vacances, devant un soleil couchant. "Je ne suis pas 'réveillé' [il emploie le terme 'woke' pour 'conscient de ce qui se passe autour de lui', NDLR]. J'ai été assez chanceux de rencontrer une femme vraiment extraordinaire", écrit-il pour expliquer qu'Asia est une vraie héroïne pour avoir brisé l'omerta.