Asia Argento ne pardonne pas : "Bye bye Rose McGowan... Vengeance consommée"

Asia Argento a obtenu des excuses publiques de Rose McGowan qui avait écrit, concernant l'affaire Jimmy Bennett, qu'elle recevait des photos de lui nu depuis qu'il avait 12 ans et qu'elle n'avait rien fait pour y remédier. Malgré la rétractation de l'actrice américaine, l'Italienne n'est près d'oublier. Elle s'est même fait tatouer pour s'en souvenir à tout jamais.

Dans une story Instagram, Asia Argento, qui vient de célébrer ses 43 ans, a publié des photos de son nouveau tatouage sur le pied : une dague qui transperce sa peau et une goutte de sang symbolisant trahison, souffrance mais pas seulement. L'actrice et réalisatrice écrit en légende : "Bye bye Rose McGowan", comme si elle cherchait à la provoquer ; mais aussi "signification : vengeance consommée".

Un trophée de chasse

Dimanche 30 septembre 2018, invitée dans Non è l'Arena, l'émission italienne qui recevait la semaine précédente Jimmy Bennett et son avocat, Asia Argento a de nouveau raconté sa version des faits. Elle affirme avoir retrouvé Bennett pour lui faire travailler une audition quand les choses ont déparé : "Il m'a littéralement sauté dessus (...). Il était sur moi, et il a joui. Moi je n'ai rien ressenti, je n'ai pas réagi parce que pour moi tout cela était impensable. Il m'a dit que c'était un fantasme qu'il avait depuis l'âge de 12 ans (...). Pour lui, j'étais un trophée de chasse." Les faits remontent à 2013 quand Bennett n'avait encore que 17 ans – leur rapport sexuel a eu lieu en Californie où la majorité sexuelle est de 18 ans. Cet hiver, juste après le scandale Harvey Weinstein, le jeune homme a réclamé de l'argent à Argento que son compagnon, le regretté Anthony Bourdain, a consenti à lui donner pour avoir la paix. La médiatisation de cet épisode à fait beaucoup de mal à l'actrice : "Ce qui m'a fait le plus mal, c'est d'avoir été traitée de pédophile."

Excuses trop tardives

Pour rappel, Asia Argento avait lancé un ultimatum à Rose McGowan. Elle avait 24 heures pour revenir sur ses déclarations à propos de Bennett. L'appel était resté sans réponse. Argento a donc porté plainte pour "tromperie, fraude, coercition et diffamation". La semaine dernière, le Daily Mail publiait une grande interview de l'Italienne dans laquelle elle racontait déjà sa version des faits de l'affaire Jimmy Bennet mais aussi les manipulations ignobles dont elle aurait été victime de la part de Rose McGowan et Rain Dove. Dans la foulée de cette interview, Rose publiait ces excuses : "Dans ma déclaration, je reprochais à Asia de ne pas s'être comportée en adulte responsable qui recevrait des messages sexuellement explicites d'un garçon de 12 ans, ce qui est bien sûr différent si ce dernier a 17 ans et a admis nourrir des fantasmes envers son modèle [Asia Argento avait fait tourner Bennett enfant dans l'un de ses films, NDLR] depuis ses 12 ans. Je regrette profondément de ne pas être revenue sur mon erreur plus tôt et je m'excuse vis-à-vis d'Asia."

Argento répondait alors : "Bien que je sois reconnaissante envers Rose McGowan pour ses excuses après ses accusations sans fondement, si elle s'était exprimée plus tôt, j'aurais peut-être pu conserver mon travail dans X Factor [elle a été écartée en raison des accusations de Jimmy Bennett, NDLR] et éviter d'être continuellement accusée de pédophilie, en ligne comme dans mon quotidien, répond Argento sur Twitter. Maintenant, reprends le cours de ton existence et arrête de faire du mal aux gens, veux-tu Rose ? Meilleurs voeux."