Asia Argento : "On me prend pour une maniaque sexuelle"

La figure de son père, le réalisateur italien Dario Argento, prend beaucoup de place dans la vie d'Asia, mais l'artiste aux mille et un tatouages a su se faire un prénom. Elle se produit au Salò, un club underground de Paris, où elle a carte blanche durant trois jours. Et dans l'interview qu'elle a accordée à Libération, elle affiche comme toujours un goût déstabilisant pour la franchise. L'occasion de remettre certaines choses au clair.

Son image

Oscillant entre blockbusters et films d'auteur, Asia Argento a revêtu de nombreux costumes au cinéma ou à la télévision comme dans Mafiosa : "Je jouais une prostituée, comme d'habitude. C'était tellement nul que j'ai dit : 'J'arrête.'" Elle a néanmoins accepté de participer à "des trucs vraiment débiles comme Danse avec les stars".

On ne compte plus ses performances variées, en tant que comédienne, réalisatrice ou chanteuse... Pourtant, à 41 ans, elle a encore du mal à se défaire de son étiquette sulfureuse : "Je suis vue comme la fille qui n'a pas de problème à être nue : alors ça veut dire des rôles de pute, de strip-teaseuse. C'est ma vie, mon destin. J'ai une sexualité très simple mais parce que j'en parle avec liberté, on me prend pour une maniaque sexuelle." Elle effraie aussi avec ses projets ambitieux, comme sa série sur la vie sexuelle des ados que HBO a achetée mais qui n'a jamais été montée : "On m'a dit qu'ils étaient trop jeunes. Les gens ne veulent pas regarder la vérité en face : les enfants sont des obsédés sexuels. Moi, je l'étais. C'est le moment le plus beau de la vie car complètement innocent, mais pas dans le sens chaste."

Les hommes

"J'ai eu beaucoup de petits Napoléons dans ma vie", raconte Asia Argento à propos de ses compagnons. Elle ne veut désormais vivre qu'avec ses enfants dans son appartement romain : Nicolas (8 ans et demi), dont le père est son ex Michele Civetta, et Anna-Lou (16 ans), qu'elle a eue avec le chanteur Marco Castoldi (Morgan). Avec son amoureux actuel, le célèbre chef américain Anthony Bourdain, elle garde ses distances : "Ça marche entre nous parce que je ne le vois pas beaucoup. Il vient parfois me rendre visite mais je ne vais jamais à New York, je déteste cette ville."

Son père Dario Argento (76 ans), "figure écrasante et omniprésente" selon Libé, sera bien entendu évoqué au cours de l'entretien : "Je sais qu'il est fier de moi, et je le respecte énormément pour son courage. Je suis son produit." Puis elle ajoute, émue : "Mon père est très vieux maintenant."