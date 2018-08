Asia Argento : Sa victime présumée, Jimmy Bennett, sort du silence

Il est à son tour sorti du silence. Jimmy Bennett, qui a accusé l'actrice et figure de proue du mouvement #MeToo Asia Argento d'agression sexuelle en 2013 (il avait 17 ans, elle en avait 37) selon des révélations du New York Times, parle pour la première fois depuis le début du scandale. Dans un court communiqué, le jeune acteur et musicien américain évoque l'affaire et ne change pas sa version. Il entame son texte en saluant le "courage" des hommes et des femmes qui ont partagé leurs propres expériences d'agression sexuelle, avant d'embrayer sur son cas. "Je n'ai pas parlé dès le début de mon histoire parce que j'ai choisi de la gérer de manière privée avec la personne qui m'avait fait du mal, dit-il pour justifier ses tardives révélations. Mon traumatisme a refait surface lorsqu'elle s'est présentée en tant que victime."

J'ai cherché à obtenir justice d'une manière qui me convenait à l'époque

Il poursuit : "Je n'ai pas fait de communiqué dans les derniers jours ou dernières heures parce que j'avais honte et peur de faire partie du débat public. J'étais mineur quand cela est arrivé. J'ai cherché à obtenir justice d'une manière qui me convenait à l'époque, car je n'étais pas prêt à affronter publiquement les conséquences de ce qui m'était arrivé. À l'époque, je croyais qu'une telle situation, pour un homme dans notre société, serait stigmatisée. Je ne pensais pas que les gens comprendraient que tout cela était arrivé à un adolescent. J'ai traversé de nombreuses épreuves dans ma vie et celle-ci en est une autre que je dois affronter. J'aimerais dépasser cet épisode de ma vie et aujourd'hui je choisis d'avancer, mais plus de manière silencieuse."

Comment cette affaire va évoluer ? L'accord tacite passé entre Asia Argento (avec l'aide financière de son regretté compagnon Anthony Bourdain) et Jimmy Bennett interdit à ce dernier de poursuivre l'actrice italienne sur le plan judiciaire. Le couple acceptait d'aider le jeune acteur en lui versant une somme d'argent (380 000 dollars), espérant mettre fin à cette sombre histoire. Dans des SMS, qui ont été révélés par le site américain TMZ.com au même titre qu'une photo compromettante, Asia Argento avouait pourtant avoir couché avec Bennett et évoquait l'aide salutaire d'Anthony Bourdain – lequel s'est suicidé le 8 juin 2018. Dans un communiqué officiel, la star italienne avait pourtant nié.