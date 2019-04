Assassinat de Nipsey Hussle : Le suspect mis en examen plaide non coupable

La planète Rap est en deuil. Elle pleure toujours la mort de Nipsey Hussle et suit l'avancée de l'enquête avec attention. Son assassin présumé a été arrêté et inculpé. Eric Holder, 29 ans, a plaidé non coupable et nie les faits qui lui sont reprochés.

Eric Holder a été arrêté ce mardi 2 avril, deux jours après le décès de Nipsey Hussle. Immédiatement placé en détention, l'assassin présumé du rappeur a fait sa première comparution au tribunal jeudi 4 avril. La procureur du comté de Los Angeles l'a mis en examen pour meurtre (sur Nipsey Hussle), deux tentatives de meurtre sur les deux amis du défunt blessés par les tirs et détention d'une arme à feu par un délinquant.

Eric Holder a plaidé non coupable. Sa caution est de 5 millions de dollars (près de 4,5 millions d'euros). En attendant sa prochaine audience, le 10 mai, il a été placé à l'isolement, car la police craint que ses codétenus ne cherchent à venger Nipsey Hussle.

Il est représenté par Chris Darden, célèbre avocat de l'accusation lors du procès pour double meurtre d'O.J. Simpson en 1994.