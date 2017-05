Astrid Veillon : "Mon fils a été un véritable déclic"

L'actrice Astrid Veillon a récemment fait son come-back avec le téléfilm Meurtres à Aix-en-Provence et elle sera le 6 juin prochain à l'affiche de la série de France 3, Tandem.

A 45 ans, Astrid Veillon semble être une femme épanouie et si, côté carrière, elle n'a pas couru dans tous les sens pour enchaîner les tournages, c'est aussi pour pouvoir prendre le temps de s'occuper de sa famille. Heureuse maman d'un garçon prénommé Jules (7 ans), elle a trouvé auprès de lui un bel épanouissement. "La naissance de mon fils a été un véritable déclic (...) C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Avec lui, je vis une véritable renaissance, au propre comme au figuré", confie-t-elle à Télé 7 Jours. La star raconte que cet enfant à changer sa vision de la vie et des gens et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait "tellement de choses à régler" avec elle-même...

Astrid Veillon se dit fusionnelle avec son fils mais elle peut compter sur le père de ce dernier, paysagiste avec lequel elle vit dans le Lubéron, pour lui faire lâcher prise. "Heureusement que son papa, très présent, casse un peu cette fusion (...) En même temps, je ne suis pas une maman gâteuse. Je sais être relativement stricte et sévère", dit-elle. Et d'ajouter : "Ce qui ne l'empêche pas, heureusement, de faire des bêtises de son âge. Que dire d'autre que... Je le kiffe !"

Astrid Veuillon sera donc sera l'héroïne, sur 12 épisodes, d'une nouvelle série nommée Tandem dont un pilote avait été diffusé le 29 mars 2016. L'histoire ? Le commandant Léa Soler et le capitaine Paul Marchal sont divorcés mais vont pourtant devoir faire équipe. Sans compter sur leurs ados, Alice et Thomas, qui les obligent aussi à se croiser en dehors du travail.

L'intégralité de l'interview est à lire dans Télé 7 Jours, semaine du 27 mai au 2 juin 2017.

Thomas Montet