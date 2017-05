Attaque à l'acide à Londres : Ferne McCann, enceinte, craque à la télé

Le drame s'est produit le mois dernier. Quelques jours après avoir annoncé sa grossesse à son petit ami Arthur Collins, Ferne McCann a plongé dans l'horreur. L'horreur de voir le père de son bébé être accusé d'une attaque à l'acide dans une boîte de nuit située dans l'Est de Londres. Cette dernière a fait vingt-deux victimes souffrant de graves brûlures qui nécessiteront des soins à vie. Deux d'entre elles (une jeune femme de 22 ans et un jeune homme de 24 ans) ont partiellement perdu la vue.

Pour la toute première fois depuis le drame, Ferne McCann est sortie du silence dans la matinale This Morning qu'elle connaît bien puisqu'elle fait partie de l'équipe. Âgée de 26 ans, l'ancienne Miss Essex (2012), devenue une vedette grâce à sa participation à la populaire émission de télé-réalité TOWIE (The Only Way Is Essex) sur ITV de 2013 à 2016, a choisi de se confier quasi exclusivement sur sa grossesse.

Enceinte de trois mois, la future maman a tenté tant bien que mal de ne pas craquer devant les deux présentateurs, ses collègues Phillip Schofield et Holly Willoughby. Comblée par l'arrivée prochaine d'un heureux événement, qu'elle considère comme "une bénédiction", Ferne McCann n'a pas souhaité s'exposer publiquement après le drame. "Cela a été une situation si stressante et si surréaliste mais je me sens bien à présent, positive parce que je suis enceinte", a-t-elle confié avec émotion. Et de poursuivre : "Cela me donne la force et l'espoir de traverser tout cela." Malgré le bonheur d'être enceinte, elle n'aurait jamais pensé devoir faire face à un tel scénario : "Je n'avais pas imaginé ma première grossesse ainsi, mais ce n'est pas à cause de moi, ou de la situation, ma plus grande priorité est mon bébé."

La jeune Britannique ne s'attendait pas à recevoir un tel soutien, notamment de la part de mères et de pères célibataires. Des attentions touchantes qui lui donnent la force d'avancer et de penser à un futur heureux avec son bébé.

Ferne McCann avait rencontré Arthur Collins sur Instagram et envisageait très sérieusement de l'épouser.

Olivia Maunoury