Attaque à l'acide à Londres : Une star de télé-réalité dans la tourmente

Pâques a viré à l'horreur pour les fêtards de la boîte de nuit Mangle à Dalston, dans l'Est de Londres, lorsqu'un individu y a perpétré une attaque à l'acide vers 1h du matin lundi 17 avril 2017. Bilan : vingt-deux victimes souffrant de graves brûlures qui nécessiteront des soins à vie, dont deux (une jeune femme de 22 ans et un jeune homme de 24 ans) qui ont partiellement perdu la vue, et d'autres personnes qui ont également dû être hospitalisées suite aux effets du produit toxique.

Une dispute entre deux groupes au sein du club serait à l'origine de ce geste insensé, alors que près de 600 personnes faisaient la fête. Après cinq jours de cavale, la police est parvenue à appréhender un certain Arthur Collins, suspect arrêté samedi soir dans le Northamptonshire et écroué pour présomption de tentative de meurtre. Les enquêteurs avaient fait une descente dès mardi à son domicile dans l'Hertfordshire, où il était introuvable, et avaient procédé à l'arrestation de deux personnes suite à la découverte de drogue et d'armes à feu.

Enceinte, elle l'implore de se rendre...

Agé de 25 ans, Arthur Collins est connu pour être le compagnon d'une star de la télé britannique, Ferne McCann : l'ancienne Miss Essex (2012), classée ensuite dans les quinze finalistes à l'élection Miss Angleterre, est devenue une vedette grâce à sa participation à la populaire émission de télé-réalité TOWIE (The Only Way Is Essex) sur ITV de 2013 à 2016 avant de devenir chroniqueuse pour le magazine matinal This Morning sur la même chaîne, entre autres activités au petit écran. Elle avait rencontré Arthur via Instagram et le couple, qui était en début de mois en vacances aux Maldives, avait officialisé sa relation plus tôt cette année. Dans une interview accordée au magazine OK! et publiée il y a quelques jours seulement, il était même question d'un emménagement imminent.

La situation est d'autant plus dramatique pour la jeune femme de 26 ans qu'elle avait révélé à Arthur, peu avant les faits, qu'elle était enceinte de lui, rapporte le tabloïd The Sun. Suite à l'attaque à l'acide, elle a d'ailleurs supplié son compagnon de se rendre de son plein gré aux forces de l'ordre, qui le recherchaient activement, et a signalé qu'elle n'était pas avec lui la nuit des faits : "Elle n'était pas avec Arthur dimanche soir, ne se trouvait pas au Mangle et n'a aucune connaissance directe des événements, a fait savoir son entourage professionnel. Elle veut savoir la vérité et prie Arthur de coopérer pleinement avec la police et de se présenter à un poste de police immédiatement."

Sous le choc, Ferne McCann efface Arthur et disparaît

Ferne McCann a aussi pris ses distances, supprimant toutes les photos du suspect de ses réseaux sociaux, ce qui semble indiquer que leur couple appartient désormais au passé, au vu des événements. La jeune femme, qui a demandé un congé exceptionnel aux producteurs de This Morning et a disparu des radars depuis plusieurs jours (certains témoins la soupçonnent d'être partie après l'avoir vue à l'aéroport de Bristol), est sous le choc : "Ferne est dévastée, elle n'arrive pas à croire que quelqu'un qu'elle aime soit capable de faire ce dont on accuse Arthur. Elle subit un stress incroyable. Mais elle va se retrousser les manches et faire du mieux possible, pour elle et pour son enfant", a témoigné un proche.

Après plusieurs arrestations et alors que la nature du produit toxique utilisé doit encore être déterminée, les investigations des enquêteurs se poursuivent. L'interrogatoire d'Arthur Collins, désormais entre leurs mains, devrait rapidement apporter un éclairage sur ce sordide fait divers.

D'autres figures de TOWIE se trouvaient au Mangle lors de l'attaque : Jamie Reed et sa petite amie Jade Lewis, ainsi que Chloe Meadows. Le footballeur Jamie O'Hara (ex-Tottenham) a également déploré l'attaque, dont sa cousine Sadie Wright a été victime, atteinte à la tête comme il l'a révélé en image sur les réseaux sociaux. Le mannequin australien Isobella Fraser et sa petite soeur Prue, ont également partagé leur calvaire, touchées aux bras et au dos. Le modèle de 22 ans a confié avoir eu peur pour sa vie, croyant d'abord à une attaque terroriste. Terroriste, non, mais terreur, sans aucun doute.