Attaque du Thalys : Clint Eastwood dévoile les images de son film-événement

Les faits se sont produits le 21 août 2015 : trois Américains ont mis en échec l'attaque d'un djihadiste dans un Thalys reliant Amsterdam à Paris, sauvant ainsi par leur courage l'ensemble des passagers. Lorsque Clint Eastwood découvre l'histoire, il ne lui faut pas longtemps pour se mettre à réfléchir à un projet de film retraçant l'événement. Grand patriote, passionné d'histoire et conteur de récits héroïques – dernièrement Sully avec Tom Hanks –, il était l'homme de la situation pour porter à l'écran cet attentat manqué. Découvrez désormais les premières images de son long métrage intitulé 15:17 pour Paris...

Clint Eastwood s'est intéressé au parcours des trois soldats venus des États-Unis – Alek Skarlatos, Spencer Stone et Anthony Sadler – et leur a demandé d'incarner leur propre rôle. Cet été, ils étaient ainsi en France devant la caméra du réalisateur d'Impitoyable. Le scénario est écrit par Dorothy Blyskal, basé sur le livre The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes écrit par les trois jeunes gens et l'auteur Jeffrey E. Stern. Le trio héroïque a été décoré par François Hollande, dans le costume duquel s'est glissé Patrick Braoudé. L'acteur connaît bien le personnage, puisqu'il l'avait déjà campé en 2013 dans le téléfilm La Dernière Campagne. Ray Corasani interprète quant à lui le terroriste Ayoub El-Khazzani. Le comédien Jean-Hugues Anglade, présent durant les faits, n'a lui pas été retenu sur le casting.

L'histoire : Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers...

15:17 pour Paris, en salles le 7 février