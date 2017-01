Attentat d'Istanbul : La journaliste Sonia Mabrouk a perdu un être cher

Un réveillon du Nouvel An ensanglanté. Istanbul a été victime d'un nouvel attentat particulièrement meurtrier dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Un assaillant déguisé en Père Noël, et toujours recherché par la police, a ouvert le feu à 1h15 dans l'un des clubs les plus fréquentés de la ville turque, le Reina.

Alors que le bilan provisoire fait état de 39 morts, Sonia Mabrouk a révélé, via son compte Twitter, avoir perdu l'un de ses amis d'enfance dans cette terrible attaque. "Nos coeurs saignent pour les victimes #İstanbul Suis effondrée. Parmi elles, mon ami d'enfance Mohamed-Ali Azzabi et son épouse #PaixAleursAmes", a d'abord tweeté la journaliste de 39 ans, originaire de Tunis, avant de partager une photo de son ami disparu et d'ajouter : "Un ami d'enfance et de coeur. Mohamed-Ali Azzabi. La Tunisie perd l'un de ses fils tué avec son épouse #AttentatIstanbul Infinie tristesse."