Attentat de Manchester : Kate Middleton, William et Harry "choqués et attristés"

Quelques heures après le terrible attentat qui a provoqué la mort de vingt-deux personnes (dont des enfants) et blessé une cinquantaine de victimes à l'issue du concert donné par Ariana Grande à Manchester, la famille royale britannique s'est exprimée mardi 23 mai par le biais d'un communiqué rédigé par le prince William et diffusé par le palais de Kensington.

Dans sa déclaration, le duc de Cambridge parle en son nom mais également au nom de son épouse et de son frère. "Comme tout le monde, Catherine, Harry et moi sommes choqués et attristés par la tragédie qui s'est déroulée à Manchester hier soir. Des centaines d'amis, de parents, d'enfants et de partenaires affrontent un deuil inimaginable aujourd'hui, et nous envoyons nos pensées à tous. Nous envoyons aussi nos remerciements au peuple de Manchester pour sa démonstration de force, de décence et son sens de la communauté qui est un exemple pour le monde entier", a écrit le futur roi.

Avant lui, son père, le prince Charles, mais aussi sa grand-mère la reine Elizabeth II s'étaient exprimés pour rendre hommage aux nombreuses victimes. "Je sais que je parle au nom de tous en exprimant mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont été affectés par ce terrible événement, et surtout aux familles et amis des morts et des blessés. Je tiens à remercier tous les membres des services d'urgence qui ont réagi de façon si professionnelle. Et je voudrais exprimer mon admiration pour la manière dont les gens de Manchester ont réagi, avec humanité et compassion, à cet acte de barbarie", avait déclaré la souveraine de 91 ans.

L'attentat, qui a depuis été revendiqué par l'État islamique, a eu lieu vers 22h30 heure locale, alors qu'Ariana Grande venait de finir son concert. Rentrée aux États-Unis il y a quelques heures pour retrouver sa famille, la chanteuse de 23 ans a été chaleureusement accueillie à l'aéroport par son chéri, le rappeur Mac Miller. Par respect pour les victimes, et alors que la star américaine s'est dite "brisée", la tournée a pour le moment été suspendue.