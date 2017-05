Attentat de Manchester : La mère d'Ariana Grande a aidé les jeunes à fuir

Lundi 23 mai 2017, Manchester était endeuillée par un attentat terroriste survenu quelques minutes après la fin du concert de la chanteuse Ariana Grande à l'Arena. Malgré l'intervention rapide des secouristes, pas moins de 22 morts sont à déplorer ainsi que des dizaines de blessés. Dans la panique générale, la maman de la star a fait de son mieux pour apporter son aide...

Comme le rapporte le site américain TMZ.com, Joan Grande, la maman de la star, était présente au concert, installée au premier rang de la salle. Alors qu'une bombe venait d'exploser et que des centaines de spectateurs se ruaient vers les sorties, plutôt que de prendre elle-même la fuite immédiatement ou d'aller s'enquérir de l'état de sa fille, elle a pris la peine et le temps de faire passer plusieurs jeunes fans dans les coulisses afin de les évacuer plus rapidement. Le site raconte aussi qu'elle a patiemment attendu avec une dizaine d'entre eux ainsi que des agents de sécurité, jusqu'à avoir la certitude qu'ils pouvaient sortir de la salle de spectacle en toute sécurité.

À la suite de cet attentat, qui a suscité une vague d'émotion et de solidarité à travers le monde, Ariana Grande a choisi de mettre fin à sa tournée européenne. L'interprète d'Into You a posté un bref message sur Twitter dans lequel elle a dit avoir "le coeur brisé".

Thomas Montet