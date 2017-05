Attentat de Manchester : Le beau geste d'Ariana Grande...

Très affectée par l'attentat qui s'est produit à la fin de son concert, le 22 mai 2017 à la Manchester Arena, la chanteuse Ariana Grande a depuis regagné le sol américain. La star, qui a dit avoir "le coeur brisé", a annulé plusieurs dates de sa tournée et songerait à apporter une aide financière aux familles des victimes.

Alors qu'un flou entourait la suite de la tournée intitulée The Dangerous Woman Tour, un communiqué de la société de production Live Nation a fini par éclaircir les choses. "En raison des tragiques événements de Manchester, la tournée est suspendue jusqu'à ce que nous puissions évaluer la situation et offrir nos meilleurs respects à ceux disparus. Les concerts à Londres, cette semaine, sont annulés tout comme ceux jusqu'au 5 juin en Suisse. Nous demandons en cette période que vous continuiez tous à soutenir la ville de Manchester et toutes les familles touchées par cet acte de violence lâche et cruel. Notre mode de vie a une fois encore été menacé mais nous nous en sortirons ensemble", pouvait-on lire. Les spectateurs qui avaient acheté des tickets pour Londres, la Belgique, la Pologne, la Suisse et l'Allemagne pourront se faire rembourser. Les spectateurs parisiens du concert prévu le 7 juin sont, eux, toujours dans l'attente...

Alors que 22 victimes (la plus jeune n'avait que 8 ans) sont à déplorer et que le nombre de blessés s'est élevé à 119, la solidarité s'organise, notamment via des cagnotte en ligne, malheureusement pas toutes avec de bonnes intentions... Des rumeurs relatent qu'Ariana Grande souhaiterait aussi mettre la main à la poche. "Ariana a contacté hier soir les familles dont des membres sont morts... Elle va payer pour les funérailles !", a ainsi affirmé un compte Twitter de fans relatant l'actualité de la chanteuse. Une annonce à prendre avec des pincettes puisqu'elle n'a pas été confirmée par l'entourage de la star. Une source proche a toutefois confié à People qu'Ariana Grande est "dévastée" et que "pour le moment, son esprit est concentré sur les victimes et la manière de les aider", ce qui pourrait confirmer une possible aide financière.