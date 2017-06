Attentat de Manchester : Les concerts de Céline Dion annulés !

Grosse déception pour les fans britanniques de Céline Dion. La salle de concert Manchester Arena a annoncé sur son site officiel que plusieurs concerts prévus dans l'établissement étaient annulés ou reportés après l'attentat survenu le 22 mai dernier. La diva devait s'y produire deux fois et, pour le moment, rien n'indique que de nouvelles dates seront trouvées.

"À la suite de l'attaque dévastatrice du mois dernier, la Manchester Arena reste temporairement fermée. Céline Dion devait s'y produire le 25 juin et le 1er août. Les promoteurs mettent actuellement tout en oeuvre avec les personnes concernées pour essayer de reprogrammer ces dates. Les personnes qui sont en possession de billets sont fortement invités à les conserver et seront le plus rapidement possible informées de toute nouvelle avancée de la situation. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension en cette période", peut-on lire sur le site.

Céline Dion, très émue par l'attentat qui s'était produit à la toute fin du concert d'Ariana Grande, avait rendu hommage aux victimes depuis la scène du Colosseum à Las Vegas. La diva, arrivée à Paris le 11 juin pour sa tournée estivale, se faisait sans doute une joie d'aller à la rencontre de ses fans à Manchester... L'interprète d'Encore un soir doit tout de même donner plusieurs représentations sur le sol britannique puisqu'elle est attendue à Londres les 20 et 21 juin ainsi que les 29 et 30 juillet. Elle donnera aussi deux concerts à Birmingham le 27 juillet et le 3 août.

