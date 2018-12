Attentat de Strasbourg : Luc Arbogast prie pour son ami "en mort cérébrale"

Mardi 11 décembre 2018 dans la soirée, une fusillade a éclaté dans l'hypercentre de Strasbourg, faisant à ce jour trois morts, cinq blessés graves et huit blessés légers. Alors que les forces de l'ordre continuent de rechercher activement Chérif Chekatt, Luc Arbogast, chanteur qui a participé à la saison 2 de The Voice, a annoncé être un des proches d'une victime du tireur.

Sur Twitter, le grand amateur de musique médiévale a posté une photo de son ami sobrement légendée : "Priez avec moi pour mon ami Bart, pris pour cible à Strasbourg, actuellement en mort cérébrale, entre la vie et la mort. Un mec magique, généreux et qui ne mérite pas de mourir à son âge, et pour ces raisons viles. On pense à Toi mon Bartek."