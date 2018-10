Aude (L'amour est dans le pré 2018) amoureuse de Christopher : "Tout est fluide"

Surprise dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2018 diffusé lundi 22 octobre 2018, sur M6. Alors qu'elle était plus proche de Teddy au début de l'aventure, Aude a pris la décision de poursuivre le tournage avec Christopher. Un choix sur lequel elle s'est expliquée lors d'une interview pour nos confrères de TV Mag.

L'éleveuse de vaches laitières a admis avoir succombé complètement au charme de Christopher après qu'il lui a fait une belle déclaration lors d'une sortie cueillette d'algues : "C'était ça que j'attendais : une belle déclaration d'amour. Je suis aussi très tactile donc quand il m'a serrée contre lui, c'était une évidence. C'est comme ça que je veux qu'on me prenne dans les bras. Quand Teddy est parti, on se sentait en couple."

Le jeune homme lui a dit qu'il souhaitait avoir un enfant, une envie qui semble partagée par Aude : "On se sent tellement bien ensemble que tout est fluide. On a les mêmes projets." En attendant, Aude a prévu de lui présenter sa fille Louane. "Mais, je ferai les présentations hors caméras", a-t-elle précisé.