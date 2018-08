Aude (L'amour est dans le pré) : Comment sa fille a réagi à sa participation

Depuis le lundi 20 août, M6 a lancé la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Les fans de l'émission peuvent ainsi enfin découvrir les aventures sentimentales de quatorze nouveaux agriculteurs. Parmi eux, il y a Aude, éleveuse de vache de 36 ans en Bretagne et mère d'une petite fille de 3 ans prénommée Louane.

Lors de la conférence de presse du programme porté par Karine Le Marchand, Aude a accepté de répondre à quelques indiscrétions, notamment sur la réaction de sa fille à l'annonce de sa participation : "Je lui ai dit simplement. Elle ne s'est pas rendu compte. Je lui ai juste dit que Karine était là pour m'aider à trouver un amoureux. Ce à quoi elle m'a répondu 'mais moi aussi je veux que Karine elle m'aide à trouver un amoureux'."

Après avoir fait des révélations sur ses relations passées, dont le père de son enfant avec qui elle se contrôlait beaucoup, l'ancienne professeure d'anglais en région parisienne admet également ne jamais avoir été célibataire que depuis son emménagement à la campagne et sa reprise de l'exploitation familiale. "Je n'ai jamais été seule quand j'étais en ville. Depuis mes 16 ans jusqu'à la naissance de ma fille, je n'ai jamais été célibataire."

C'est certainement d'ailleurs la raison pour laquelle il a été difficile pour certains de croire qu'elle avait besoin de l'émission pour trouver l'âme soeur : "Tout le monde me voyait en couple. On m'a dit 'c'est pas possible t'es pas seule' et je répondais 'mais si je suis célibataire'. On me voyait en couple parce que j'étais trop heureuse. Je ne m'autorisais pas a exprimer ma fragilité et je ne trouvais personne pour me soutenir dans mes moments de faiblesse."

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com