Aude (L'amour est dans le pré) enceinte : "J'ai eu peur d'accoucher à 5 mois"

"Je suis enceinte de sept mois, il devrait naître fin janvier", a-t-elle confié au magazine. Heureuse d'avoir trouvé l'homme de sa vie grâce à L'amour est dans le pré et comblée de devenir maman pour la deuxième fois, l'éleveuse a aussi expliqué à la parution qu'elle vivait une grossesse un peu compliquée.

Si elle n'avait pas eu de symptômes gênants lors de sa première grossesse – elle a une fille aînée, Louane (4 ans) –, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Aude a malheureusement des nausées et elle est très fatiguée. Résultat, la voyant travailler à la ferme sans faire appel à un remplaçant, son médecin "a fini par l'arrêter pour cause de contractions". Elle explique : "J'ai vraiment eu peur d'accoucher à cinq mois de grossesse. Heureusement, mon père et Christopher ont pris le relais pour les tâches trop physiques. Je n'ai pas le droit de conduire le tracteur par exemple."

Un contexte qui n'était pas simple non plus au départ pour son compagnon car il n'avait pas encore emménagé avec elle. Résultat, il faisait des allers-retours pour l'aider. À présent qu'il vit sous le même toit qu'Aude, Christopher la "décharge un maximum" pour qu'elle puisse se reposer.

Eh oui, sa moitié trouvée grâce à L'amour est dans le pré est très impliquée. C'est pour cette raison d'ailleurs que Christopher est contre l'allaitement. "Il veut participer, donner le biberon. Et vu comment fonctionne une ferme, c'est compliqué d'allaiter quand on est agricultrice", explique celle qui a aujourd'hui tout pour être heureuse.