Aude (L'amour est dans le pré) : La raison de sa reconversion inattendue

Ce soir, M6 diffuse un nouvel épisode de L'amour est dans le pré, son émission de dating champêtre qui met en avant des agriculteurs originaires de toutes le régions de France. Parmi les quatorze candidats à rechercher l'amour, on retrouve Aude, un personnage solaire qui n'hésite jamais à partager sa joie de vivre. Alors qu'on vous révélait il y a quelques jours l'étape du tournage qui l'avait le plus marquée, découvrez aujourd'hui son étonnante reconversion.

En effet, bien avant de s'occuper de l'exploitation familial en Bretagne, Aude exerçait une toute autre activité : elle était professeur d'anglais en région parisienne. "J'adorais aller en cours et faire cours d'anglais à mes élèves, c'était extra.", raconte-t-elle.

Mais alors qu'il préparait son départ en retraite, son père a proposé à chacun de ses enfants de reprendre sa ferme. C'est là qu'une nouvelle vie a commencé pour Aude et sa petite fille de 3 ans : "Au moment où il me l'a proposé, je me suis dit 'si j'ai plus la ferme et la nature pour mon petit retour aux sources et souffler, comment je vais faire ?'. Et là, j'ai pris conscience que j'avais fait le tour de l'enseignement. J'avais besoin du contact avec la terre et vivre une autre vie beaucoup plus calme et sereine qu'en région parisienne où on est toujours speed. Ici, je ne m'ennuie jamais et, surtout, quand je sors de chez moi, j'entends les oiseaux, je vois le soleil se lever et se coucher. C'est plein de petits plaisirs du quotidien."

Loin de la folie de la capitale, Aude s'est offert la nature à portée de main et ne s'est jamais sentie plus heureuse. Et ce bonheur, elle sait qu'il ne la quittera pas, contrairement à certains de ses pairs qui ont du mal à apprécier leur quotidien. "Je vois beaucoup d'agriculteurs qui ont fait ça toute leur vie et qui sont aigris, ils ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin. C'est dur", finit-elle par conclure.

