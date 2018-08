Aude (L'amour est dans le pré) : Le secret qu'elle a caché à ses proches

C'est parti ! L'amour est dans le pré saison 13 est enfin sur le point d'être diffusé ce lundi 20 août 2018 sur M6 après plusieurs semaines d'attente et d'impatience. Les fans de l'émission vont êtres ravis de découvrir les nouvelles aventures des quatorze agriculteurs sélectionnés pour tenter de trouver l'amour. Parmi eux, on retrouve Aude, une productrice de lait qui a repris l'exploitation familiale et qui est maman d'une petite fille de 3 ans.

Lors de la conférence de presse du programme au siège de M6, la sympathique trentenaire a révélé une anecdote amusante au sujet de sa participation. En effet, Aude n'avait prévenu personne dans son entourage au sujet de son passage à la télé, provoquant ainsi la surprise générale pour le plus grand plaisir de cette ancienne prof d'anglais.

"Pour le portrait, je n'avais dit à personne que je faisais l'émission. J'aime bien faire des surprises (rires)", commence-t-elle à expliquer enjouée avant de poursuivre : "Forcément mes parents étaient au courant parce que c'est eux qui gardaient ma fille pendant le portrait. Il y a eu la première pub après la diffusion, et ma soeur m'appelle et me dit : 'T'as rien à me dire ?'. Donc je n'avais dit à personne pour qu'ils aient la surprise. La tête des gens quand ils m'ont vu le lendemain, ils avaient le sourire et c'était agréable."

Par ailleurs, Aude s'est confiée sur ce qu'elle recherchait chez un homme et son souhait de ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé, elle qui a "peur du coup du foudre" : "Je pensais que la barbe serait un peu compliqué, ça pique !", commence-t-elle à préciser en riant avant de devenir plus sérieuse : "Pas de critères physiques par contre les valeurs morales c'était important parce que dans mes expériences passées c'est toujours des coups de foudre que j'ai eu donc physiquement ils me plaisaient et progressivement c'était de la déception. Je me contrôlais sur ce que je voulais dire, ce que je voulais être.... Donc on se rend compte que c'est pas la bonne personne. Je me suis dit tant qu'à faire cette émission, tu te bats un peu contre ton model répétitif. J'avais peur du coup de foudre donc je me suis forcée à faire attention à ça et j'ai pris le temps de connaître les gens. Mais le physique, c'était pas important. Et on est d'accord que les mecs ne savent pas se prendre en photo (rires)."

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com