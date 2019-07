Aude (L'amour est dans le pré) maman célibataire et blessée : "Ça pèse"

Pour rappel, Aude avait terminé l'aventure L'amour est dans le pré dans les bras de Christopher. Et, quelques mois plus tard, le couple avait annoncé qu'ils accueilleraient bientôt un enfant. Celle qui était déjà maman d'une petite Louanne – née d'une précédente relation – avait confié à l'animatrice Karine Le Marchand qu'elle avait été arrêtée très tôt à cause de trop nombreuses contractions. "J'ai vraiment eu peur d'accoucher à cinq mois de grossesse. Heureusement, mon père et Christopher ont pris le relais pour les tâches trop physiques. Je n'ai pas le droit de conduire le tracteur par exemple", a-t-elle expliqué.

Fort heureusement, elle a pu poursuivre sa grossesse jusqu'à son terme. Fin janvier, elle avait annoncé la naissance de Raphaël. Et c'est en mai dernier qu'Aude avait révélé qu'elle n'était plus en couple avec Christopher. Une nouvelle qui avait attristé ses abonnés. Depuis sa reprise du travail le 10 avril, cette battante essaie de s'organiser au mieux pour tout gérer.