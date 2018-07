Audiences radio : RTL encore leader, Europe 1 toujours en baisse !

Ce jeudi 19 juillet 2018, Médiamétrie a publié les audiences radio de la période avril-juin 2018. Et, une fois de plus, c'est RTL qui est à la première place du podium malgré sa légère baisse d'audience (-0,3 point).

Ce sont pas moins de 6,38 millions d'auditeurs qui écoutent la station chaque jour, soit 12,7% de part de marché (un record historique) notamment grâce aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier (602 000 habitués). La station de Christopher Baldelli devance ainsi France Inter et ses 5 801 000 fidèles (10,5% de part de marché) ou RTL Soir de Marc-Olivier Fogiel qui signe un record avec ses 1 655 000 de fidèles. Si elle enregistre une perte de 200 000 auditeurs, elle réalise tout de même sa deuxième meilleure saison historique. NRJ en revanche est marquée par sa pire saison depuis sept ans malgré sa troisième place (5 533 000 auditeurs, soit 6,1% de part de marché.)

On retrouve ensuite Franceinfo, en recul avec ses 4,32 millions d'auditeurs (3,7% de part de marché), puis RMC qui peut se targuer de signer sa plus haute vague depuis plus d'un an. Ce sont 4,25 millions d'auditeurs qui écoutent la station chaque jour (soit 6,8% de part de marché). Derrière se trouve Skyrock. La sixième radio de France compte 3,68 millions de fans et réalise donc sa meilleure saison depuis 2014-2015. Et elle est suivie par Europe 1 qui signe sa pire vague historique avec 3,5 millions d'habitués (5,3% de part de marché). Espérons pour la radio du groupe Lagardère que sa nouvelle grille lui permettra de remonter dans le classement.

Europe 1 à la baisse

Si France Bleu précédait Europe 1 sur la dernière vague, c'est l'inverse qui s'est produit sur la période avril-juin. Ce sont 3,4 millions d'auditeurs qui écoutent la station chaque jour (5,8% de part de marché) contre 3,31 pour Nostalgie (4,7%). Cette dernière signe toutefois sa meilleure saison depuis 2010-2011. Elle est suivie par Virgin Radio ( 2,46 millions d'auditeurs, 2,6% de part de marché) et RFM (2,24 millions de fidèles, 3,3% de part de marché) qui est à son plus bas niveau depuis près de cinq ans.

Chérie FM est également en difficulté avec ses 1,947 million d'auditeurs (2,3% de part de marché), sa pire saison historique.