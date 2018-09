Audiences radio : RTL toujours leader, Europe 1 s'effondre...

Ce jeudi 20 septembre 2018, les chiffres sont tombés ! Médiamétrie a dévoilé les audiences radio de l'été, pour la période juillet-août 2018. Sans grande surprise, c'est une nouvelle fois RTL qui prend la première place du podium, pour le quatrième été consécutif avec une légère progression et un gain de 58 000 auditeurs par rapport à l'année précédente. La station du groupe M6 a réuni pas moins de 5,8 millions d'auditeurs cumulés.

France Inter est au coude-à-coude avec son concurrent direct RTL en fidélisant 5,8 millions d'auditeurs, dont 18 000 de moins seulement que RTL et 558 000 nouvelles paires d'oreilles par rapport à 2017, ce qui lui permet de signer sa meilleure vague estivale historique. On retrouve ensuite à la troisième position, NRJ avec 5 millions d'auditeurs cumulés, suivie de près par France Info. La station dirigée par Vincent Giret est en légère baisse et perd 60 000 auditeurs malgré sa bonne audience de 4,2 millions d'auditeurs. Derrière se trouve RMC. La station signe elle aussi un record historique en réunissant 4,1 millions d'auditeurs. Et elle est suivie par France Bleu qui affiche 3,6 millions d'auditeurs au compteur. À la septième place, on retrouve Skyrock, qui a passé un excellent été. La station musicale a réuni 3,3 millions d'auditeurs.

Loin derrière, et à la huitième place, Europe 1 peine à progresser. Pour la station, c'est l'hécatombe. Elle perd 959 000 auditeurs et ne passe pas la barre des 3 millions d'auditeurs, signant ainsi sa pire vague estivale historique. Derrière, c'est Nostalgie qui ferme la marche. La station musicale a regroupé 2,9 millions d'auditeurs.

Chérie FM est également en difficulté et est écoutée par seulement 1,7 million d'auditeurs.