Audition secrète : Comment la production a rusé pour recruter ses candidats

Ce mardi 24 juillet 2018, M6 lance sa nouvelle émission appelée Audition secrète dès 21h. Le concept ? De jeunes talents se retrouvent sans le savoir sur scène pour chanter devant un public. Piégés en caméra cachée en amont, les candidats sont emmenés sur le plateau avec la complicité de la production et de leurs proches. Fondus dans la masse, Julien Creuzard et Pascal Nègre les écoutent et cherchent à signer de nouveaux artistes dans la maison de disque dont ils sont les directeurs, le label Six et Sept.

Télé 2 Semaines s'est donc posé la question de savoir comment la production s'était démenée pour que les candidats ne se rendent pas compte de ce qui les attendait. Le journal affirme alors qu'il n'y a pas eu de casting mais une véritable chasse aux talents via internet, réseaux sociaux et autres plateformes de partage.

Il avance également l'exemple de Maud, jeune artiste repérée sur la Toile après avoir repris une chanson de Nekfeu. Contactés par la production, ses parents l'ont ensuite secrètement inscrite à l'émission. Pour faire venir Maud et s'assurer de son don musical, rien de plus simple. La production lui a fait croire qu'elle avait remporté un cours de chant gratuit mais à la place d'un professeur de chant se trouvait en réalité face à elle un recruteur de casting.

À l'animation, c'est un duo bien connu du grand public qui sera aux commandes. Il s'agit de l'humoriste Éric Antoine et David Ginola dont la mission principale sera de très rapidement dérider les jeunes talents sur scène mais aussi de les suivre en coulisses et en répétitions.