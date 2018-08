Audrey Chauveau enceinte : Nue et sexy dans l'eau pour dévoiler sa grossesse

C'est sexy et on ne peut plus glamour. Un an après avoir mis au monde son premier enfant, fruit de son amour avec Dominique Pedri, le frère du businessman et homme de la nuit Jean-Roch, l'animatrice et comédienne Audrey Chauveau est à nouveau enceinte !

Sweet Bumpy Une publication partage par Audrey Chauveau (@chauveau.audrey) le 24 Aot 2018 9 :04 PDT

L'an dernier, la Versaillaise accouchait de son premier enfant, fruit de son amour avec Dominique Pedri, le frère du businessman et homme de la nuit Jean-Roch. C'est justement ce dernier qui avait eu l'honneur d'annoncer la bonne nouvelle, sur son compte Instagram. Une photo adorable où l'on voit sa main et celle de Pia Pedri. Dans la légende, à coup de hashtags, l'homme d'affaires et chanteur ne cachait ni sa fierté ni son bonheur. Quant à Audrey, elle s'était chargée de répondre à celui qui est le parrain de la petite Pia. "Merci BIL [Brother-in-law, beau-frère en français, NDLR]. Le meilleur est à venir", avait commenté l'heureuse maman. Depuis, elle a posté d'autres photos de sa fille, qui aura donc un petit frère ou une petite soeur dans les mois à venir !

Puret #lutin Une publication partage par Audrey Chauveau (@chauveau.audrey) le 30 Janv. 2018 1 :44 PST

