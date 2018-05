Audrey Chauveau et Alix Bénézech : Décolletés en pagaille chez Sandra Sisley

Citée comme l'un des lieux incontournables des nuits du Festival de Cannes, la terrasse Sandra & Co enchaîne les soirées. Mercredi 9 mai 2018, Sandra Sisley – depuis son mariage avec l'acteur Tomer Sisley - accueillait le défilé "100% Green" de la créatrice éco-responsable Gaëlle Constantini, dont les collections proposent une vision bienveillante et optimiste de la création de nouveaux vêtements sur le marché de la mode.

Plusieurs personnalités ont répondu présentés à cette soirée où le glamour avait toute sa place. Pour l'incarner, l'animatrice Audrey Chauveau avait opté pour un look estival avec une robe jaune décolletée et élégante. L'échancré était aussi de mise pour la belle Alix Bénézech. L'actrice vue dans la série Nina et que l'on retrouvera cet été au casting de Mission : Impossible 6 arborait une superbe robe issue de la dernière collection de Jean-Paul Benielli. Loin d'être venue pour faire de la figuration, l'Alsacienne de 26 ans est aussi à Cannes pour défendre Fractures, le premier film d'Harry Roselmack qui sera présenté dans le cadre d'une sélection parallèle, la Semaine du Cinéma Positif.

On a également croisé la toujours divine Laurie Cholewa, qui a délaissé un moment les marches du Palais des Festivals qu'elle anime avec Laurent Weil pour Canal+. Julian Peretta était aussi de la partie, tout comme Sébastien Thoen, l'artiste Emmanuelle Rybojad, Alexandre Le Strat, le couple d'influenceurs Samir Mokeddem et Marine ou encore la DJette Audrey Simon.