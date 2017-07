Audrey Crespo-Mara, ambitieuse: "Etre joker, je ne le ferai pas pendant dix ans"

Mercredi 12 juillet 2017, Audrey Crespo-Mara reprenait les rênes du Journal de 20h de TF1 en tant que joker officiel d'Anne-Claire Coudray. Interrogée par nos confrères de Puremedias.com à l'occasion de cette belle exposition estivale, la journaliste de 41 ans - élégante compagne de Thierry Ardisson à la ville -, qui officie également en tant qu'intervieweuse sur LCI, a accepté de parler de ses ambitions...

Tout d'abord, à propos de ce troisième été à la tête du Journal de 20h de la Une, Audrey Crespo-Mara a statué : "En fait, le plus dur, c'était le premier 20 heures ! Le premier soir, quand vous entendez le générique que vous avez entendu pendant toute votre enfance, c'est impressionnant. Au-delà de ça, j'ai un réel plaisir à retrouver les équipes avec lesquelles j'ai grandi pendant mes huit premières années à TF1."

Puis, interrogée dans la foulée sur ses ambitions - notamment côté ligne éditoriale du journal -, la présentatrice a expliqué : "J'aimerais avoir davantage d'interviews, un peu comme le fait Laurent Delahousse sur France 2, et aussi que notre plateau soit plus vivant et que les spécialistes de la rédaction m'accompagnent davantage. Mais quand vous n'êtes que de passage, c'est compliqué d'impulser de tels changements." Et de poursuivre sur son souhait de passer à la vitesse supérieure dans les années à venir : "C'est mon troisième été sur TF1. Etre joker, c'est formateur, mais ce n'est pas une fin en soi. Je ne le ferai pas pendant dix ans. Le journal, c'est une course. Quand on participe à une course, on veut être le premier. Donc on fait tout pour gagner."

Pour finir, concernant la possibilité qu'Audrey Crespo-Mara puisse débarquer à la radio pour y mener aussi ses interviews politiques, la principale intéressée a confié à nos confrères : "On m'en a souvent parlé. Pour l'entretien, c'est effectivement très intéressant. En l'état, ce n'est pas du tout quelque chose que j'exclus."

A suivre, donc...