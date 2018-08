Audrey Crespo-Mara dépendante de Thierry Ardisson ? "Un buzz facile !"

Depuis 2009, Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson ne se quittent plus. Fous amoureux et mariés en juin 2014, ils s'affichent toujours très complices et se soutiennent dans leurs carrières respectives. Si l'homme en noir de 69 ans cartonne toujours avec ses émissions sur C8, sa femme Audrey n'est pas en reste.

En effet, la jolie blonde de 42 ans s'offre une rentrée chargée. Déjà joker du JT de TF1 le week-end, elle ajoute à son planning une émission quotidienne sur LCI et l'interview politique de la matinale d'Europe 1 animée par Nikos Aliagas. C'est d'ailleurs ce dernier qui s'est entretenu avec elle pour le magazine Gala ce mercredi 29 août 2018 afin de réaliser un court portrait mais aussi une rétrospective de son parcours.

Entre une question sur ses modèles journalistes et sa vie loin des médias, Nikos réussi à l'interroger sur Thierry Ardisson. Souvent associée à son mari et accusée d'avoir recours à son expertise pour gravir les échelons, Audrey Crespo-Mara, journaliste "depuis vingt ans", ne se démonte pas : "Me poser une question sur les conseils que Thierry Ardisson pourrait me donner, c'est la garantie d'un petit buzz facile. Mais c'est tout ignorer de mon caractère et de mon parcours. Ce qui nous unit est tellement plus profond, essentiel et vital que cela."

Ce n'est pas la première fois qu'Audrey Crespo-Mara évoque son couple. Le 13 août dernier déjà, elle mettait les choses au clair pour nos confrères du Parisien : "Il m'apporte beaucoup au quotidien, mais il ne fait ni mes interviews ni mes fiches."

