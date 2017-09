Audrey Fleurot, Aïssa Maïga et Thomas Dutronc réunis pour une expérience inédite

Mercredi 20 septembre, plusieurs personnalités étaient réunies à la Résidence Paris, à Neuilly-sur-Seine, afin d'assister à la soirée organisée par la société Skinjay.

Fondée en 2012 par Nicolas Pasquier, l'entreprise a pour objectif de révolutionner et d'innover l'univers de la salle de bain en permettant la diffusion d'huiles essentielles sous la douche. Ce processus est possible par le biais de l'installation d'un système de capsules qui se fixe sur la robinetterie.

Pour cette expérience olfactive inédite, le directeur de la marque a ainsi pu compter sur la présence de quelques stars du cinéma, de la télévision et de la musique. Rayonnantes, Audrey Fleurot et Aïssa Maïga ont pris la pose ensemble devant les caméras. Thomas Dutronc et Jean-Luc Lemoine, Bérangère Krief, Laurie Cholewa et Sylvie Tellier, ou bien encore Frédérique Bel et Christophe Beaugrand, qui se sont éclatés comme des fous dans les salles d'eau, étaient tous de la partie.

Dans une ambiance décontractée, tous les invités ont également participé à un atelier extrasensoriel animé par le maître en aromathérapie Jean-Charles Sommerard. Une soirée qui a du nez !