Audrey Fleurot et Ludivine Sagnier : En soirée avec des stars de Game of Thrones

Pourquoi les sublimes Audrey Fleurot et Ludivine Sagnier se sont-elles retrouvées avec deux stars de Game of Thrones hier soir à Paris ? Parce qu'Orange avait une actualité à fêter.

C'est à présent officiel, OCS, le bouquet télé d'Orange, a signé un nouvel accord avec la chaîne américaine HBO qui lui donne l'exclusivité de la diffusion de ses programmes en France, privant ainsi Canal+ de plusieurs séries qu'elle proposait elle aussi à ses abonnés. Parmi elles, l'incontournable et très plébiscitée Game of Thrones. Une collaboration renforcée et officialisée ce mardi 21 mars lors d'une conférence de presse organisée à Paris et fêtée quelques heures plus tard dans l'un des clubs les plus branchés de la capitale, L'Arc.

Pour cette grande célébration en présence de dirigeants de HBO, plusieurs stars françaises ont été conviées à la soirée concoctée par Orange, mais aussi deux héros de Game of Thrones : la bombe Nathalie Emmanuel moulée dans une robe noire, qui incarne le personnage de Misandei dans la série médiéval-fantastique d'HBO et que l'on retrouve aussi dans la saga Fast and Furious, et le plus décontracté Liam Cunningham, mieux connu sous le nom de Davos Seaworth dans Game of Thrones. Les deux acteurs n'ont pas manqué d'immortaliser leur passage à Paris et leur soirée très réussie à L'Arc avec un selfie partagé par Nathalie Emmanuel sur sa page Instagram.