Audrey Fleurot et Sandrine Quétier en pleine soirée Revival

La mythique brasserie Art Déco de Montparnasse, dans le 14e arrondissement de la capitale, fêtait son grand revival au rythme de jazz-band, d'accordéon et d'instruments d'époque. La Baronne de Paname et ses acolytes ont proposé aux invités un show à la hauteur du lieu, meneuses de revue et artistes burlesques flirtaient avec l'excellence et les danseurs de charleston ont enflammé le dancing !

Un véritable show rétro et fantasque où l'on pouvait croiser des personnalités telles qu'Inès de la Fressange et Denis Olivennes, Audrey Fleurot, Zoé Félix, Kenzo Takada, Chantal Thomas, Xavier de Moulins, Dominique Issermann, Victor Robert, Alain Passard, Eric Frechon, SAR la Princesse Anne de Bourbon-Siciles, Jean Christophe Grangé et Lika Minamoto, Anny Duperey, Nicole Calfan, Gabrielle Lazure (Un si grand soleil), Sandrine Quetier, Eva Darlan, Dany Brillant, Florence Darel, Mélanie Page, Emmanuelle Boidron, Gary Guenaire, Laurence Roustandjee...

Des plumes, des courtes robes à paillettes, du champagne à gogo et même un show sensuel d'une danseuse dans une énorme coupe, la soirée était clairement aussi festive que dans les fameuses années folles !

Retrouvez toutes les photos de l'événement dans notre diaporama.

Thomas Montet