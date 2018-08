Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou : Au casting d'une série de TF1 !

C'est bientôt la rentrée et TF1 a bien l'intention de frapper fort avec son nouveau projet ! La première chaîne de France va produire une nouvelle série baptisée Le Bazar de la charité et on connaît déjà son casting. Le 24 août 2018, nos confrères de Télé-Loisirs présentait Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie de Bona (qui vient d'accueillir son premier enfant) comme les trois héroïnes du programme. L'annonce a été confirmée par TF1 ce lundi 27 août.

Ce n'est pas tout, la première chaîne française en a profité pour compléter son casting. Josiane Balasko, Stéphane Guillon, Florence Pernel, Théo Fernandez ou encore Stéphane Freiss donneront également la réplique aux trois héroïnes. Composée de huit épisodes de 52 minutes, la série s'inspirera d'une histoire vraie, "celle d'un incendie survenu le 4 mai 1897 lors du Bazar de la Charité qui a fait plus de 120 morts", comme le confirme Télé-Loisirs.

L'intrigue sera centrée sur les trois héroïnes qui verront leur vie changer suite à l'incendie. Produit par la société Quad Télévision (à l'origine de la série Le Secret d'Elise), le tournage sera lancé en novembre prochain. Alexandre Laurent sera chargé de la réalisation.