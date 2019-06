Audrey Fleurot ose le look bohème chic face à Sara Forestier à l'Unesco

Une fois encore, l'Unesco a montré son soutien à l'événement Les Nuits en or en accueillant dans l'enceinte de son siège, le 17 juin, le dîner de gala de la 9e édition. L'occasion de recevoir l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs de ce programme qui met à l'honneur des courts métrages venus du monde entier.

Sur le photocall de la soirée, on a pu voir un impressionnant parterre de stars. L'actrice Audrey Fleurot a notamment pris la pose avec décontraction, venue pour l'occasion dans un look tendance bohème grâce à un gros band hair à motifs sur des cheveux gaufrés. Un petit côté diseuse de bonne aventure toutefois atténué par une combinaison bleu pétrole très chic. Non loin d'elle, on a aussi pu voir sa consoeur Sara Forestier, plus classique en jean et chemisier blanc très estival.

Il fallait également compter sur la présence d'Ary Abittan, Ahmed Sylla, Florence Thomassin, Caterina Murano, Thibault de Montalembert, Zinedine Soualem, Arthur Dupond, Barbara Schulz, Camille Japy ou encore Déborah François, Frédérique Bel, Sveva Alviti, Michaël Cohen, Arié Elmaleh, Axelle Laffont, Victoria Bedos, Pascal Légitimus, Lolita Chammah, Stéphane de Groodt, Amelle Chahbi, Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps...

Ce dîner de gala était l'occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle de ce programme réunissant des films de tous horizons, comme 35 regards posés sur le monde, symboles de dialogue et d'ouverture. Pour marquer cette soirée et leur participation, l'Académie des César remet à chaque réalisatrice et réalisateur une médaille réalisée spécialement chaque année par la Monnaie de Paris.

Soutenir la diffusion de courts métrages de réalisateurs du monde entier qui feront le cinéma de demain, leur faire découvrir l'Europe de la culture, organiser des rencontres professionnelles, resserrer les liens entre les cinématographies du monde en renforçant la coopération entre leurs Académies de Cinéma : tels sont les objectifs des Nuits en or.