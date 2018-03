Audrey Lamy en tournage avec sa soeur Alexandra et Chloé Jouannet ?

Audrey Lamy vient de débuter le tournage de son nouveau film, Rebelles. Quelques heures après avoir assisté à une représentation exceptionnelle des Monologues du vagin avec sa nièce Chloé Jouannet sur scène, elle a posté une photo via Instagram de ses partenaires de jeu dans Rebelles. Deux femmes apparaissent à ses côtés, et tout porte à croire qu'il s'agit d'Alexandra Lamy et de sa fille Chloé.

Il faut dire que les trois avaient pour projet à court terme de jouer un jour ensemble. C'est ce que promettait récemment Alexandra, qui est à l'affiche de Tout le monde debout. "Actuellement, je commence l'écriture d'un film pour ma soeur, ma fille et moi. Nous sommes toutes les trois à des âges intéressants", confiait-elle à Version Femina dans le numéro publié dimanche 11 mars.

"Mes nouvelles partenaires de jeux ! Devinez qui elles sont ?", s'amuse de son côté Audrey Lamy. En commentaires, tout le monde joue le jeu et les propositions vont bon train. On parle d'Alice Pol, Camille Cottin, mais aussi et surtout d'Alexandra Lamy et de Chloé Jouannet...